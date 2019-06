Política Ex-corregedor alega "síncope" e diz que bunker com US$ 180 mil é 'sala de pânico' A Promotoria descobriu que, por meio de seus familiares, o ex-corregedor ocultava um patrimônio milionário

O ex-corregedor-geral da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Marcus Vinícius Vannucchi, em depoimento ao Ministério Público, atribuiu à uma "síncope" o fato de não ter revelado às autoridades a existência de US$ 180,3 mil e mais 1.300 euros em uma sala secreta na casa em que vivia com sua ex-mulher, no município de Itatiba, a 73 quilômetros da c...