Política Ex-coordenadora diz à CPI que pediu demissão por politização das vacinas e critica falas de Bolsonaro Senadores decidiram passar Francieli Fantinato da condição de investigada para a de testemunha

A ex-coordenadora do PNI (Programa Nacional de Imunizações) Francieli Fantinato afirmou à CPI da Covid que deixou o cargo por conta da politização de Jair Bolsonaro da vacinação contra a Covid-19 e acrescentou que as falas do presidente atrapalham a imunização da população. Fantinato constava na lista de 14 pessoas investigadas pela comissão, que o relator Renan ...