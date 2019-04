Política Ex-comunista, presidente de comissão diz que fez ‘releitura’ ideológica

Escolhido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para presidir a Comissão Especial que vai analisar o mérito da proposta da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos (PR-AM) começou sua carreira política no PCdoB mas hoje se define como “liberal de centro”. “Fiz uma releitura ideológica. Hoje, sou um político de centro. Do ponto de vista econômico, so...