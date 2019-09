Política Ex-candidato a vice na chapa de José Serra é preso em operação contra fraude nos Correios Ex-deputado é alvo da investigação sobre rombo de R$ 13 milhões nos Correios

Polícia Federal prendeu no Rio nesta sexta, 6, no âmbito da operação Postal Off o ex-deputado Indio da Costa. Ele é alvo de investigação sobre um esquema de fraudes que causou prejuízo de R$ 13 milhões aos Correios. Indio da Costa já foi candidato a prefeito do Rio e concorreu à vice-presidência de José Serra em 2010. Cerca de 110 policiais federais cumpriram 12 man...