Ex-assessor do prefeito de Anápolis teria pedido propina a empresa alvo de operação da PF

Alessandro Di Carlo, ex-assessor do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), é apontado como uma das pessoas que pediu propina à Aurora da Amazônia Terminais e Serviços LTDA. A empresa, que tentou atuar no porto seco da cidade, é alvo da Operação Daia, da Polícia Federal, por suspeita de ter pagado propina a servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O ex-assesso...