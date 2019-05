Política Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Queiroz sacou R$ 661 mil em 18 meses Movimentação em espécie é apontada em relatórios do Coaf

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviados ao Ministério Público do Rio apontam que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), sacou R$ 661 mil em dinheiro durante um período de 18 meses, entre janeiro de 2016 e junho de 2018. As movimentações consideradas atípicas - dete...