Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Queiroz é preso no interior de São Paulo

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso na manhã desta quinta, 18, em Atibaia, em São Paulo, de acordo com a TV Globo. De acordo com a emissora, ele estava no imóvel do advogado Fred Wassef. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela justiça do Rio e a prisão foi feita em uma oeração da Polícia Civil e do Minist...