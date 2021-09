Política Exército pune sargento que protestou em live de deputado bolsonarista É o primeiro episódio do gênero desde que a Força não puniu o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, por ter participado de um ato político de apoio a Bolsonaro

O Exército Brasileiro decidiu punir o sargento que havia se queixado do salário na Força em uma live promovida pelo ex-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO). É o primeiro episódio do gênero desde que o Exército não puniu o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde hoje acomodado num cargo no Palácio do Planalto, por ter participado d...