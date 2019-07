Política Exército diz que não dispõe de informações sobre morte de Fernando Santa Cruz Presidente Jair Bolsonaro afirmou que sabia o que havia acontecido com o pai do presidente da OAB

O Comando do Exército afirmou nesta terça-feira, dia 30, não dispor de informações sobre o desaparecimento e morte do militante da Ação Popular (AP) Fernando Augusto Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Na segunda-feira, 29, o presidente Jair Bolsonaro afirmara que sabia o que havia acontecido com Santa Cruz - desaparecido d...