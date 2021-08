Política Evolução no quadro de saúde de Iris Rezende é considerada satisfatória Ex-prefeito de Goiânia está internado desde sexta-feira (6), quando passou por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) continua internado em estado crítico em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia. De acordo com a assessoria do emedebista, os médicos informaram neste domingo (8) que, apesar de crítico, a evolução do quadro é considerada satisfatória. Iris passou...