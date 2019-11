Política Evo Morales aceita asilo oferecido pelo México A informação foi confirmada pelo chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, nesta segunda-feira (11)

Evo Morales, que renunciou no domingo à presidência da Bolívia em meio a uma grave crise após as eleições de outubro, aceitou a oferta de asilo oferecida pelo México, informou nesta segunda-feira, 11, o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard. "Informamos que há alguns momentos recebemos uma chamada do presidente Evo Morales mediante à qual r...