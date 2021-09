Política Evento vai apresentar MDB e Caiado ‘juntos por Goiás’ Partido marcou para sexta-feira (24) o anúncio oficial de que pretende marchar ao lado do governador em seu projeto de reeleição; aliança deve levar à desfiliação de Gustavo Mendanha e aliados

O MDB de Goiás marcou para esta sexta-feira (24), às 14 horas, evento para confirmar oficialmente ao governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), que aceita o convite para participar da chapa do democrata na disputa majoritária de 2022. A solenidade ocorrerá no Tatersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, no setor Nova Vila. O evento ganhou o nome “...