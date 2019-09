Política Evento discute participação de mulheres na política, em Goiânia

Maior presença no legislativo, novas leis e qualificação profissional estão entre os temas mais citados durante evento dedicado a discutir a participação de mulheres na política, realizado ontem, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A promotora Villis Marra Gomes, que representou o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) no simpósio, afirma que no Judiciá...