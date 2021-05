Política Evangélicos se queixam de ministros a Bolsonaro e cobram vitrines em bases eleitorais Bancada religiosa reclama de dificuldades para encaminhar demandas e cobra maior atenção do Planalto às bases eleitorais nos Estados

Em meio ao avanço do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o eleitorado evangélico, líderes da bancada religiosa levaram ao presidente Jair Bolsonaro queixas sobre ministros e cobraram maior atenção do Palácio do Planalto às bases eleitorais nos Estados. O grupo de evangélicos também avalia que Bolsonaro precisa definir logo o partido político pelo qual ...