Política Evangélicos não trocam Bolsonaro por Lula, apesar de aborrecidos com governo, mostra Datafolha O presidente manteve no primeiro turno a preferência de 38% dos eleitores dessa religião; o petista, contudo, não conseguiu tirar uma casquinha desse segmento

Não houve gesto terrivelmente evangélico capaz de brecar a queda na popularidade de Jair Bolsonaro nessa parcela religiosa do eleitorado. De janeiro para cá, a aprovação do presidente levou um tombo considerável num dos segmentos que ele mais corteja. Hoje, 29% dos evangélicos consideram seu governo ótimo ou bom. Eram 40% no começo do ano. O ex-presidente Luiz I...