Política Evangélicas, Michelle Bolsonaro e Damares vão ao Vaticano encontrar o papa Francisco O encontro ocorre após convite do Vaticano ao grupo denominado Alma, a Aliança das Primeiras-Damas Latino-Americanas

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) terão encontro com o papa Francisco, no Vaticano, nesta sexta-feira (13). A informação é da rede BBC. O encontro ocorre após convite do Vaticano ao grupo denominado Alma, a Aliança das Primeiras-Damas Latino-Americanas. Além de Michelle e Damares, também irão a...