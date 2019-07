Política ‘Eu vou negar e mandar ir de carro?', diz presidente sobre parentes em helicóptero da FAB Bolsonaro já havia sido questionado sobre o assunto em visita a Goiânia ontem, quando encerrou entrevista coletiva sem responder à pergunta

O presidente Jair Bolsonaro admitiu neste sábado, 27, o uso de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) por parentes que foram ao casamento de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), no Rio de Janeiro, em maio deste ano. “Eu fui no casamento do meu filho. A minha família que tinha vindo do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o heli...