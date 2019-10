Política 'Eu vou implodir o presidente', diz Delegado Waldir; ouça o áudio Fala aconteceu durante reunião da ala ligada a Luciano Bivar (PE) e gravada por um dos presentes

O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO), afirmou em reunião interna da ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar (PE), que vai “implodir” o presidente Jair Bolsonaro. O áudio do encontro, gravado por um dos presentes, foi obtido pelo Estado. Clique e ouça: "Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conv...