Política 'Eu tenho preocupação que o governo não cumpra as promessas de campanha', afirma Janaina Paschoal Deputada participou do programa de Pedro Bial e falou sobre o governo Bolsonaro, Dilma Rousseff, bullying e carreira política

A deputada mais votada da história de São Paulo, Janaina Paschoal, participou do programa "Conversa com Bial" desta quarta-feira (8) e falou sobre diversos temas como o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, Dilma Rousseff, bullying e carreira política. “Eu tenho preocupação que o governo não cumpra as promessas de campanha. De ter uma linha ...