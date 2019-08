Política “Eu quero concorrer com o Iris”, afirma Major Araújo em evento de filiação ao PSL O deputado estadual é a principal aposta do partido para disputar a Prefeitura de Goiânia no ano que vem

O deputado estadual Major Araújo oficializou sua filiação ao PSL em evento na manhã deste sábado, em Goiânia. O parlamentar é a principal aposta do partido para concorrer à Prefeitura de Goiânia na eleição de 2020. Araújo afirma que espera disputar o cargo com o atual prefeito, Iris Rezende (MDB). “Se o Iris não for candidato em Goiânia, acho que não tem ou...