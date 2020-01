Política “Eu não troquei meu posicionamento por causa de cargos”, diz Humberto Teófilo Deputado afirma que se ser da base for votar tudo com o governo, ele é oposição

O primeiro dos deputados estaduais que integravam a base do governo a perder cargos após posicionamento contrário à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência estadual e dos Estatutos do Servidor e do Magistério, Humberto Teófilo (PSL) diz que “não houve nenhuma barganha”. A afirmação vem após entrevista com o líder da oposição na Assembleia Legislativa d...