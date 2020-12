Política 'Eu não dou bola pra isso', afirma Bolsonaro sobre pressão para início de vacinação contra Covid-19 Bolsonaro também declarou que nenhuma das empresas de vacinas disponíveis até agora se responsabiliza por possíveis efeitos colaterais

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (26) que o fato de outros países já terem começado a vacinar seus cidadãos e o Brasil ainda não, não o pressiona. Afirmou que é preciso ter razão é responsabilidade com o povo em relação a vacinação contra a covid-19. “Ninguém me pressiona pra nada, eu não dou bola pra isso. É razão, razoabilidade, é responsabilidade com o ...