Política Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo 'golpe', diz Temer Em entrevista, ex-presidente diz que nomeação de Lula na Casa Civil de Dilma poderia ter evitado impeachment e reclama de Lava Jato

Em entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, o ex-presidente Michel Temer reiterou que não participou na articulação do impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Ele disse que era simpático a uma aproximação com a então presidente e com Lula, mas que não havia apoio no MDB para seguir com uma sustentação do governo PT. "Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo '...