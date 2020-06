Política Esvaziado, ato pró-Bolsonaro vira crítica a Doria; Paulista recebe opositores Na Avenida Paulista, opositores ao governo federal começam a ocupar a calçada em frente ao vão do Masp e já fecham as pistas sentido centro

Cerca de 30 pessoas participam no início da tarde deste domingo, 14, de um ato inicialmente marcado em favor do presidente Jair Bolsonaro no centro de São Paulo. Esvaziado, o protesto virou uma crítica ao governador João Doria (PSDB). Por meio de faixas, manifestantes pedem a renúncia do tucano em frente à sede da Prefeitura. Já na Avenida Paulista, opositores ao governo f...