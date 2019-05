Política Estudo revela relação de apoiadores de Bolsonaro com religião Grande parte das publicações no Twitter com o termo Bolsonaro incluem palavras ligadas à religião, como Deus, Jesus, Cristo ou Satanás

No dia 6 de setembro de 2018, Aline entrou em sua página do Twitter, indignada com os comentários que lia sobre a facada que o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro tinha acabado de levar, durante um ato de campanha que fazia em Juiz de Fora (MG). "Você que tá comemorando a facada no Bolsonaro, só digo uma coisa, que Deus perdoe sua alma", escreveu. As 17 p...