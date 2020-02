Política Estudantes da faculdade de Weintraub pedem sua renúncia Essa é a segunda tentativa do Centro Acadêmico Visconde de Cairu (CAVAC), da Faculdade de Economia e Administração (FEA-USP), contra o ministro

O Centro Acadêmico da faculdade do ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai pedir na manhã desta terça-feira, 11, a renúncia dele ao cargo em uma dura nota de repúdio. Esta é a segunda investida do Centro Acadêmico Visconde de Cairu (CAVAC), da Faculdade de Economia e Administração (FEA-USP), contra o ministro. Em maio do ano...