Política Estruturas são determinadas por decreto do prefeito

A estrutura das secretarias municipais da Prefeitura de Goiânia está sendo detalhada por decretos do prefeito em exercício, Rogério Cruz (Republicanos). Diferente de outras reformas administrativas, que geralmente trazem já no texto o organograma de cada pasta criada, o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal autorizou que o chefe do Executivo detalhe a estrutura p...