Política Estrutura da saúde chegou ao limite, enfatiza Caiado Governador alerta sobre falta de recursos humanos para expandir atendimento, ao assinar ampliação de atividades no Estado

Ao assinar decreto que amplia as permissões para atividades no Estado, o governador Ronaldo Caiado (DEM) repetiu ontem por sete vezes em evento no Palácio das Esmeraldas que não tem condições de aumentar a estrutura de atendimento aos pacientes de coronavírus por falta de mão de obra. “Não cobrem o impossível. Não temos mais recursos humanos para expandir a estrutura. Nã...