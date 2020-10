Política Estrategistas veem desafios para alcançar o eleitor

Apesar de concordar que a campanha eleitoral deste ano está com ritmo mais lento do que em outras eleições, os coordenadores das campanhas dos candidatos que lideram a disputa pela Prefeitura de Goiânia acreditam que conseguirão alcançar os eleitores com novas estratégias. Vanderlan Cardoso (PSD), Maguito Vilela (MDB) e Adriana Accorsi (PT) lideram a disputa pela Prefei...