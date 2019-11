Política Estratégia do Planalto é deixar 'Lula falando sozinho' Núcleo político do governo avalia que petista, que deixou a prisão, não terá superexposição nas redes sociais

Depois de passar por um momento de susto e tensão com a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia, o núcleo político do governo de Jair Bolsonaro avalia que o petista não terá mais superexposição nas redes sociais e no noticiário. “É para deixar o Lula falando sozinho daqui em diante. Temos de focar nas pautas positivas”, disse o presidente Bolsonaro à...