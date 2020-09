Política Estou sendo condenada sem nem ter direito a julgamento, diz deputada Flordelis Em publicação nas redes sociais, parlamentar afirma que não mandou matar o marido

A deputada federal Flordelis dos Santos Souza (PSD-RJ), 56, denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como suspeita de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para afirmar que tem sido condenada sem direito à defesa. Essa foi a primeira publicação da parlamentar desde o início da últ...