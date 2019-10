Política ‘Estou preocupado com minha integridade’, afirma procurador Fernando Carneiro com retorno ao TCE A decisão favorável foi divulgada pela 5ª Câmara, após 28 dias de suspensão do exercício de suas funções

A 5ª Câmara Cível concedeu liminar favorável ao procurador de Contas do Estado Fernando Carneiro, que havia sido afastado do cargo por portaria publicada no dia 20 de setembro decorrente da anulação de concurso público de 20 anos atrás do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Na decisão desta sexta-feira (18), assinada pelo juiz relator Maurício Porfírio Ro...