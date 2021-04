Política 'Estou disposto a disputar o Governo de SP em 2022', diz Boulos Ex-presidenciável do PSOL lança pré-candidatura e afirma, sobre eventual aliança com o PT, que unidade é "uma via de mão dupla"

Depois de disputar a presidência da República em 2018 e de ter disputado o segundo turno da sucessão municipal na cidade de São Paulo, Guilherme Boulos afirma que está "disposto a assumir o desafio de disputar o Governo de São Paulo em 2022". E animado para acabar com o "Tucanistão", como se refere à sucessão de governos do PSDB no e...