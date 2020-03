O governador Ronaldo Caiado (DEM) disse nesta terça-feira (17) que não está discutindo as medidas preventivas à propagação do novo coronavírus como político, mas como médico. “A minha responsabilidade é como médico nesta hora. Graças a Deus tenho a função e autoridade de governador e também o juramento de médico”, disse Caiado.

O posicionamento de Caiado é em relação a entrevista que Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu nesta terça à Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, na qual o presidente fez críticas a “alguns governadores” que determinaram medidas de isolamento nos Estados. Bolsonaro disse que a decisão destes gestores vai prejudicar a retomada econômica do País e deixar trabalhadores informais desassistidos. Goiás é um dos Estados que tem incentivado a quarentena, inclusive com a suspensão de aulas em escolas públicas e particulares.

Questionado sobre sua posição diante da crítica do presidente, Caiado disse que está pensando em vidas e em dados estatísticos. “As cidades que anteciparam o bloqueio de deslocamento das pessoas tiveram menor contaminação. Aqueles que deixaram um avanço de apenas 15 dias, tiveram contaminação maior que o dobro. Como governador, cabe a mim cuidar dos 7,2 milhões de goianos. Se eu tiver menor número de pessoas contaminadas, sairei mais rápido (da crise) com aquilo que é fundamental, pois terei salvado mais vidas do que todos os outros”, disse o governador.

No último domingo (15), Caiado foi à Praça Cívica durante manifestação de apoio ao governo Bolsonaro e contra o Congresso Nacional, e pediu para as pessoas irem para casa. No microfone usado pelos manifestantes, o governador reafirmou seu apoio ao presidente da República, mas disse que aquele tipo de aglomeração poderia colaborar para a disseminação de coronavírus.