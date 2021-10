Política “Estou à disposição do Senado”, diz Queiroga sobre nova convocação à CPI O colegiado aprovou a convocação do ministro para falar à Comissão pela terceira vez no dia 18 de outubro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (11) que está “à disposição” do Senado para mais uma convocação à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid. O colegiado aprovou a convocação do ministro para falar à CPI pela terceira vez no dia 18 de outubro. “Sempre estou à disposição. Não só do Senado, mas da Câmara, da Procuradoria da Rep...