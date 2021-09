Política "Este governo pode acabar antes de 2022", diz Francisco Tavares Para cientista político, discurso golpista de Jair Bolsonaro pode afastar líderes do centrão

Para o cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Francisco Tavares, as manifestações desta terça-feira (7) em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa de pautas antidemocráticas tiveram público aquém do esperado pelo Palácio do Planalto e podem representar risco de perda de apoios na base governista. Como consequências d...