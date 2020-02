Política Estatuto do servidor: Lissauer quer diálogo antes de definir estratégia sobre veto de Caiado Governador derrubou emenda do próprio líder do Governo, Bruno Peixoto, que exclui Judiciário e Legislativo de novas regras

O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), vai convidar representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e outros órgãos para discutir como proceder diante do veto do governador Ronaldo Caiado (DEM) à emenda que excluía os servidores destes Poderes do novo Estatuto do Servidor Público. A matéria foi aprovada na Casa no dia 21 de dezembro ...