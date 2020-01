Política Estatuto do Servidor é publicado no Diário Oficial Novo texto começa a ter validade em 180 dias; órgãos terão que informar funcionários sobre novas regras

O texto que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (29). A nova lei entra em vigor em 180 dias. Até lá, órgãos estaduais devem realizar cursos e oficinas para explicar o conteúdo da nova lei aos servidores. Entre as mudanças determinadas está a substituição da licença-prêmio pela l...