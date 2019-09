Política Goiás Parcerias contrata advogado sem licitação a R$ 400 mil Com sede em Taquaral, escritório pertence a ex-advogado do diretor financeiro Robson Rodrigues de Lima, responsável por liberação de pagamentos; CGE investiga procedimento

Em um processo que está sob investigação na Controladoria Geral do Estado (CGE), a Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias) contratou um escritório de advocacia de Taquaral de Goiás (no Centro Goiano), no valor de R$ 402 mil, sem licitação e com “adiantamento” de R$ 102 mil pagos em junho. O pagamento provocou um salto nas despesas da...