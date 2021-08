Política "Estar no centro não significa ausência de posição", diz Eduardo Leite Em Goiânia para pedir votos para prévias do PSDB, governador do Rio Grande do Sul defende "equilíbrio, respeito e diálogo" na política brasileira

Em Goiânia para pedir votos para prévias do PSDB que definirão o candidato a presidente da República do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse neste sábado (7) que o Brasil precisa sair da polarização política e atacar problemas em vez de atacar pessoas. Depois de apresentar vídeo em que diz que defende pautas da direita e da esquerda, Eduard...