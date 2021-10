Política Estagiária de Lewandowski deve falar à PF, decide Moraes Ministro determina apuração de mensagens trocadas entre ex-funcionária de gabinete do STF com blogueiro bolsonarista investigado

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça Tatiana Garcia Bressan, que estagiou no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019. Como o jornal Folha de S.Paulo revelou nesta quarta-feira (6), o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado pelo Supremo, ...