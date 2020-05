Política Estados são contra abrir salões e academias, definidas como atividades essenciais em decreto Com decreto para endurecer o isolamento social em cerca de 30 cidades, Goiás também não vai seguir a decisão de Bolsonaro

A maioria dos governadores vai ignorar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incluiu academias, salões de beleza e barbearias entre as atividades consideradas essenciais e, portanto, autorizadas a funcionar. Levantamento feito pelo Estadão aponta que ao menos 18 governadores, metade deles no Nordeste, optaram por não aderir à decisão e continuar seguindo diretr...