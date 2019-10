Política Estados poupam R$ 59 bi com Previdência de PMs Militares estaduais foram incluídos em proposta após negociação com a equipe econômica e governadores; contrapartida inclui regras mais duras para a inatividade

A inclusão de policiais e bombeiros militares na reforma das Forças Armadas deve render uma economia de R$ 59 bilhões em uma década para os Estados, disse ontem o relator do projeto, deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP). Eles passarão a seguir regras mais duras para a inatividade, com transição para quem já está no serviço militar. O cálculo, segundo o deputado, foi f...