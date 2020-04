Política Estados podem ter verba extra com limite de endividamento Câmara negocia com equipe econômica, em troca de barrar dívidas, transferência adicional para governadores e prefeitos

Depois de uma guerra de números com o governo federal, a Câmara negocia com a equipe econômica uma transferência adicional de recursos para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid-19 em troca de barrar a ampliação do endividamento dos Estados no limite de 8% das receitas, como previa o texto original.Ao jornal O Estado de S.Paulo, o relator do projeto, deputado Ped...