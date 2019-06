Política Estado vai procurar a Secretaria do Tesouro Nacional "Se não houver o apoio de todos os entes, o Estado poderá enfrentar diversas dificuldades financeiras”, diz o trecho da nota divulgada pelo governo de Goiás

O Estado de Goiás deve entrar em contato com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em Brasília, na próxima semana, para saber as implicações da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes na quarta-feira (19), que permite ao Estado suspender o pagamento das dívidas com os bancos federais. Em nota divulgada ontem à noite, assinada pela Secretaria da Economia e Proc...