Política Estado será ‘muito ajudado’, afirma Onyx

Em entrevista antes de receber a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera ontem, na cidade de Goiás, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), afirmou que o Estado será “muito ajudado” pelo governo federal, especialmente com a revisão, prevista para este segundo semestre, do pacto federativo. Segundo ele, a aprovação vai auxiliar Estados “como Goiás, que estã...