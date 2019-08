Política Estado se compromete em ajudar a Enel com licenças Em termo de compromisso, governo se dispõe a dar apoio tanto em CPI como para a liberação de licenças, como a da Linha Carajás, hoje sub judice

Ao assinar o termo de compromisso com a Enel na segunda-feira (26), o governo do Estado se comprometeu a apoiar a empresa no trabalho de realizar melhorias no fornecimento de energia em Goiás. Uma das medidas de cooperação é o apoio, até o limite legal, para outorga do licenciamento da Linha de Distribuição Carajás, obra que é motivo de disputa na Justiça.Para ampliar em 26% ...