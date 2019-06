Política Estado reduz despesa no 1º quadrimestre em 8,5% Dados estão em relatórios entregues ao Tesouro Nacional; governo vinha prometendo cortes de 20%

Apesar de decretos e medidas de contenção de gastos, a economia com custeio da máquina do Estado de Goiás no primeiro quadrimestre deste ano foi de 8,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são dos relatórios de execução orçamentária divulgados pelo próprio governo estadual e entregues à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em cumprimento à Lei de Respon...