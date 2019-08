Política Estado quer empréstimo à Celg GT com aval da União Sem capacidade de endividamento, governo busca recurso do BNDES para atuar em áreas de responsabilidade da Enel; valor máximo cogitado equivale ao dobro do que vale a estatal

O governo federal deu sinal verde na terça-feira (06) para que Goiás possa realizar investimentos na área de distribuição de energia em prol de melhorias que a Enel Distribuição Goiás não estaria disposta a fazer, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Estado, Adriano Rocha Lima. “Foi autorizado pelo Ministério da Economia empréstimo via BNDES de at...