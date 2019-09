Política Estado prevê R$ 1,8 bi de ‘economia’ com reforma Proposta deve ser enviada à Assembleia Legislativa tão logo seja aprovada as mudanças na esfera federal; governo prevê déficit de R$ 6 bilhões com a área em dez anos

O governo de Goiás deve enviar à Assembleia Legislativa, ainda neste ano, um projeto de reforma da previdência estadual com cálculo preliminar de economia entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bilhão nos próximos dez anos. O Executivo aguarda apenas a conclusão da reforma previdenciária federal, que tramita no Congresso Nacional, para adequar as propostas que serão apresentadas – ...